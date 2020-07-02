Погода в Україні 2 липня різко зміниться після невеликого перепочинку, цілий ряд областей накриють дощі з грозами та шквали

Як повідомляє Politeka з посиланням на прогноз синоптиків, на західній частині країни буде тотальна негода: дощі з грозами накриють весь регіон. У зв'язку з цим, температура повітря опуститься до 25-29 градусів вище нуля. Вночі очікується від 18 до 20 за Цельсієм.

На півночі українців чекає спекотна погода без опадів, яка буде сприяти тому, що повітря прогріється до неймовірних 32 градусів зі знаком «плюс». Вночі синоптики прогнозують лише 18-20 за Цельсієм.

Центральні регіони дощі також обійдуть стороною. Повітря вдень буде в межах від 29 до 32 вище нуля, а вночі близько 17-19 за Цельсієм.

На півдні буде ще тепліше. Відсутність опадів буде сприяти тому, що температура прогріється до 31-33 спеки. Вночі також буде тепліше, ніж в інших регіонах – від 20 до 22 за Цельсієм.

Жителям східних регіонів також варто очікувати від 30 до 32 градусів вище нуля. Вночі повітря охолоне до 18-20 за Цельсієм.

Синоптики також стверджують, що сьогодні в східних областях, а також на території анексованого Криму буде підвищений рівень пожежної небезпеки. Крім того, згідно з їхнім прогнозом, вдень в частині західних регіонів очікується град та шквали в районі 15-20 м/с.

У Києві та області, стверджують в Укргідрометцентру, буде вдень від 29 до 32 градусів спеки. Вночі ж навпаки – від 16 до 18 тепла.

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