Магнитные бури накроют Украину в июне



Об этом рассказали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Так, украинцы смогут почувствовать на себе последствия всплесков солнечной активности 8 и 9 числа.

Как утверждают эксперты, людям с высокой метеочувствительностью придется пострадать, так как восьмого июня ожидается средняя вспышка, а девятого - довольно сильная.

Поэтому возможны проблемы со сном, повышенная усталость, а у кого-то – даже кошмары.

Магнитные бури – это изменения магнитного поля Земли, которые вызваны воздействием на нее высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны. Они длятся, как правило, 2-3 дня, но их пик длится около суток и именно в это время мы чувствуем дискомфорт – головные боли, повышение или резкое снижение давления, боль в суставах, нервозность и раздражительность.

Тем, кто реагирует на магнитные бури довольно болезненно врачи советуют заранее готовится к таким дням и избегать любых активных действия. Лучше всего провести такие дни отдыхая и избегаю любых волнений.

Ранее мы сообщали, что астрологи предупредили троих знаков Зодиака об ухудшении здоровья в начале лета.

У некоторых знаков Зодиака могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем - начиная от депрессии и заканчивая риском получить травму.

Под угрозой оказались Весы, Козерог и Водолей.

Напомним, как кровавая луна влияет на здоровье: ученые рассказали, что происходит с психикой.

Как сообщала Politeka, стало известно, как на самом деле влияют магнитные бури на здоровье.

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