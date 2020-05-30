Магнитные бури накроют Украину в июне
Об этом рассказали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Так, украинцы смогут почувствовать на себе последствия всплесков солнечной активности 8 и 9 числа.
Как утверждают эксперты, людям с высокой метеочувствительностью придется пострадать, так как восьмого июня ожидается средняя вспышка, а девятого - довольно сильная.
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Поэтому возможны проблемы со сном, повышенная усталость, а у кого-то – даже кошмары.
Магнитные бури – это изменения магнитного поля Земли, которые вызваны воздействием на нее высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны. Они длятся, как правило, 2-3 дня, но их пик длится около суток и именно в это время мы чувствуем дискомфорт – головные боли, повышение или резкое снижение давления, боль в суставах, нервозность и раздражительность.
Тем, кто реагирует на магнитные бури довольно болезненно врачи советуют заранее готовится к таким дням и избегать любых активных действия. Лучше всего провести такие дни отдыхая и избегаю любых волнений.
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Под угрозой оказались Весы, Козерог и Водолей.
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Как сообщала Politeka, стало известно, как на самом деле влияют магнитные бури на здоровье.
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