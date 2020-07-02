Погода в Украине 2 июля резко изменится после небольшой передышки, целый ряд областей накроют дожди с грозами и шквалы

Как сообщает Politeka со ссылкой на прогноз синоптиков, на западной части страны будет тотальная непогода: дожди с грозами накроют весь регион. В связи с этим, температура воздуха опустится до 25-29 градусов выше нуля. Ночью ожидается от 18 до 20 по Цельсию.

На севере украинцев ждет жаркая погода без осадков, которая будет способствовать тому, что воздух прогреется до невероятных 32 градусов со знаком «плюс». Ночью же синоптики прогнозируют всего лишь 18-20 по Цельсию.

Центральные регионы дожди также обойдут стороной. Воздух днем будет в пределах от 29 до 32 выше нуля, а ночью около 17-19 по Цельсию.

На юге Украины будет еще теплее. Отсутствие осадков будет способствовать тому, что температура прогреется до 31-33 жары. Ночью также будет теплее, чем в других регионах – от 20 до 22 по Цельсию.

Жителям восточных регионов также стоит ожидать от 30 до 32 градусов выше нуля. В ночное время суток воздух остынет до 18-20 по Цельсию.

Синоптики также утверждают, что сегодня в восточных областях, а также на территории аннексированного Крыма будет повышенный уровень пожарной опасности. Кроме того, согласно их прогнозу, днем в части западных регионов ожидается град и шквалы в районе 15-20 м/с.

В Киеве и области, утверждают в Укргидрометцентра, будет днем от 29 до 32 градусов жары. Ночью же наоборот – от 16 до 18 тепла.

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