Зірки "Квартал 95" Олена Кравець, Євген Кошовий та Юрій Ткач пишаються своїми міцними сім'ями і нерідко діляться особистими кадрами з шанувальниками

Діти артистів вже встигли підкорити українців своєю красою, талантом та харизмою, повідомляє Рoliteka.net.

37-річний Євген Кошовий з 2007 року одружений на екс-зірці балету Freedom Ксенії. Разом вони виховують дочок Варвару і Серафиму. Новий лідер "Кварталу 95" найчастіше ділиться з шанувальниками фотографіями зі своїми близькими.

12-річна Варя успадкувала від батька почуття гумору, а також розвиває себе як співачка, вона вже встигла взяти участь у шоу "Голос. Діти", "Розсміши коміка", "Ліга сміху".

43-річна Олена Кравець з чоловіком Сергієм виховує трьох дітей. Старша донька, 17-річна Маша, вже щосили підкорює своєю красою і схожістю з мамою. В цьому році вона стала випускницею, закінчивши елітну Новопечерську школу.

Маша вже деякий час живе з подругою, окремо від сім'ї. За словами зірки "Кварталу 95", таке рішення далося нелегко, але все ж вона наважилася на такий крок і відпустила дочку жити самостійно.

Крім старшої дочки, Олена і Сергій Кравець виховують трирічних двійнят Катю і Ваню.

Зірка "Ліги сміху" і учасник шоу "Танці з зірками" Юрій Ткач теж любить демонструвати свою сім'ю. В центрі уваги на його сторінці дружина Вікторія і 6-річна донька Ліза.

Мала нітрохи не поступається в харизматичності своєму зірковому тату, сміливо кривляється, жартує і співає на камеру.

Шанувальники Юрія Ткача в коментарях постійно засипають маленьку Лізу компліментами, підкреслюючи її схожість з батьком.

Нагадаємо, юна дочка Кравець з "Квартал 95" перетворилася на копію Ані Лорак після зміни іміджу.

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