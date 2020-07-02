Звезды "Квартал 95" Елена Кравец, Евгений Кошевой и Юрий Ткач гордятся своими крепкими семьями и нередко делятся личными кадрами с поклонниками

Дети артистов уже успели покорить украинцев своей красотой, талантом и харизмой, сообщает Рoliteka.net.

37-летний Евгений Кошевой с 2007 года женат на экс-звезде балета Freedom Ксении. Вместе они воспитывают дочек Варвару и Серафиму. Новый лидер "Квартала 95" чаще всех делится с поклонниками фотографиями со своими близкими.

12-летняя Варя унаследовала от отца чувство юмора, а также развивает себя как певица, она уже успела принять участие в шоу "Голос. Дети", "Рассмеши комика", "Лига смеха".

43-летняя Елена Кравец с мужем Сергеем воспитывает троих детей. Старшая дочка, 17-летняя Маша, уже вовсю покоряет своей красотой и схожестью с мамой. В этом году она стала выпускницей, закончив элитную Новопечерскую школу.

Маша уже некоторое время живет с подругой, отдельно от семьи. По словам звезды "Квартала 95", такое решение далось нелегко, но все же она отважилась на такой шаг и отпустила дочь жить самостоятельно.

Кроме старшей дочери, Елена и Сергей Кравец воспитывают трехлетних двойняшек Катю и Ваню.

Звезда "Лиги смеха" и участник шоу "Танці з зірками" Юрий Ткач тоже любит демонстрировать свою семью. В центре внимания на его странице супруга Виктория и 6-летняя дочь Лиза.

Малышка ничуть не уступает в харизматичности своему звездному папе, смело кривляется, шутит и поет на камеру.

Поклонники Юрия Ткача в комментариях постоянно засыпают маленькую Лизу комплиментами, подчеркивая ее сходство с отцом.

Напомним, юная дочь Кравец из "Квартал 95" превратилась в копию Ани Лорак после смены имиджа.

Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартал 95" поразила признанием о Зеленском и его жене.

Также Politeka писала, что Кошевой и Кравец из "Квартал 95" оказались не украинцами, всплыла правда.