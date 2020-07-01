Модель, дочка Анастасії Заворотнюк, Анна, показала себе після недавнього нещастя

Заворотнюк-молодша розповіла, що потроху приходить до тями, передає Politeka.net.

Варто відзначити, що нещодавно красуня розповіла історію, яка з нею сталася в одному з елітних салонів Москви. Під час фарбування волосся Анна запідозрила недобре, коли сильно нагрілася фольга, але майстер поспішив її заспокоїти.

Все ж, коли змили фарбу, виявилося, що волосся було спалене. Дочка актриси згадала, що одна з пасом залишилася на її руці, а більша частина волосся перетворилися на мочалку. Моделі довелося стригтися, хоча вона зовсім цього не планувала.

В новому пості дівчина позувала на природі. Анна одягла білу маєчку і спортивний костюм. Дочка "прекрасної няні" сиділа на газоні біля кущів з трояндами. Вигляд у неї був сонячний і красуня навіть посміхалася.

"Рухаємося далі💪 приймаю ситуацію такою яка вона є, волосся відросте, образи пройдуть. А мої близькі люблять мене будь-якою. Спасибі вам величезне за підтримку. Якби ви тільки знали, як це було ВАЖЛИВО для мене💗", - написала Анна.

За п'ять годин пост зібрав понад 6000 лайків та багато коментарів.

"Ганнусю, не турбуйтеся, ви і так прекрасні💕", "Вам дуже личить така зачіска і колір волосся", "Вам дуже пасує нова стрижка👍", "Аня 😻 тобі і так теж кайф 🤍", "Аню в будь-якому вигляді ти чудова", "Все буде добре,з волоссям і ви так красива,вам улюблена пасує стрижка ви красуня 😍😍", "А тобі личить така зачіска 👍🏻😊😊😊🔥 Все що не робиться на краще )", - написали користувачі мережі.

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