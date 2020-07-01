Популярна телеведуча Юлія Панкова, яка замінила Ольгу Фреймут в проекті «Ревізор», втратила сім'ю після карантину

Як передає Politeka.net, про це Панкова повідомила на своїй сторінці в Instagram. Дівчина повідомила своїм прихильникам, що розлучилася зі своїм чоловіком, весілля з яким зіграла в жовтні 2019 року. Виходить, що Панкова втратила чоловіка і сім'ю незадовго до першої річниці весілля. Так швидко розлучаються небагато людей.

За словами дівчини, їх історія кохання була дуже красивою, але швидко підійшла до кінця.

«Я дякую цій людині за все, що ми пережили разом. Але в будь-якому випадку потрібно вибирати себе. І скажу вам, що зараз я щаслива», - підвела підсумок телеведуча.

Вона запевняє, що розійшлася з чоловіком без скандалів. Просто вони вдвох вирішили, що будуть рухатися в різних напрямках.

Варто відзначити, що після весілля Панкова ретельно приховувала особистість свого коханого. Вона розповідала, що він людина не публічна, займається бізнесом у сфері високих технологій.

Раніше ми писали, що нещодавно про своє рішення розлучитися повідомила популярна пара в російському шоу-бізнесі Христина Асмус і Гарік Харламов. Вони були в шлюбі 8 років, після чого прийняли рішення розійтися. У них є спільна дочка.

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