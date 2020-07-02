Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, показала, як провела пікнік

Зірка опублікувала у своєму Instagram сторі, а також пост з фотографіями трапези на природі, пише Politeka.net.

Модель з'явилася в червоному топі, який натягнувся на її пишних грудях, ймовірно, під одягом не було білизни. Топік мав незвичайний крій з приспущеними плечима. Пікантний виріз посередині надавав образу ще більше привабливості.

Завдяки довжині топіка можна було розглянути пружний живіт зірки.

Джинсові шортики на високій посадці підкреслили найтоншу талію знаменитості. Красуня оголила стрункі ніжки, від яких неможливо відірватися.

Олівія розпустила довге волосся. Красуня дивилася в камеру і посміхалася, тримаючи в руці келих з алкоголем.

"На пікнік хто-небудь? Я тут тільки заради вина", - підписала фото красуня.

На одному зі знімків красуня прилягла на імпровізований стіл для трапези на газоні.

За 13 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі захоплювалися красою зірки і завалили її компліментами.

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Модель відпочивала в білому купальнику. Плавки трималися на тоненьких бретельках, не прикриваючи нічого зайвого. Красуня одягла яскраву сорочку, мабуть, щоб не згоріти на сонці.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо позувала в крихітному купальнику, поверх якого вирішила надіти прозорі брюки темного кольору, через що видніється явно зайве. Доповнити образ зірка вирішила красивою сумочкою і браслетом на руці.

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