Фітнес-модель Ана Чері з подружками похвалилися своїм "добром", викликавши захват у фанатів

На знімку була в довгій сукні, але з розрізом до стегна, і без білизни. Праворуч стояла блондинка в коротенькій сукні з відкритою спиною, а зліва - брюнетка, яка одягла червону сукню з глибоким декольте і без білизни. Дівчата посміхалися на фото і позували на вулиці перед фотографом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні був такий веселий день", - написала Чері.

Фанати поставили майже 70 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Дітки", "Я люблю тебе", "Мої дівчатка!", "Чудово, гарно, люблю тебе", "Зробила що?", "Феноменальні ангели".

Раніше ми повідомляли, що Ана Чері похвалилася королівським розміром, спокусливо вигнувшись на дивані.

На фото Чері позує в сукні з величезним декольте, яке не мало можливість вмістити пишний бюст красуні. Чері доповнила образ білим топом, щоб хоч якось закрити свою красу.

Повідомлялося, що відома модель Ана Чері показала, як звести з розуму чоловіка.

На фото красуня позує в коротких шортах і білій топіку. Ана спокусливо вигнулась і продемонструвала пишні груди, які ледь влізли в королівське декольте.

Нагадаємо, засмагла Ана Чері ледве втиснула пишні форми в тонку сіточку

А ще Politeka повідомляла, що неперевершена Ана Чері в панчохах довела до божевілля своїми соковитими формами

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