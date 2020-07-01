Відома американська модель Кайлі Дженнер показала сміливий образ, повз якого не змогли пройти фанати

На фото Кайлі позує в корсеті тілесного кольору частково з сіточки. Красуня стояла на тлі вішалок з одягом і трималася за свої груди, які були без білизни. Волосся Дженнер залишила розпущеним, а сама відвела погляд від камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 7 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Королева Кайлі", "Неможливо перестати дивитися", "Ох, історія", "Чудово", "Щирий питання, чому вона завжди бере свою груди на фото?", "За таке не банять?".

Раніше ми повідомляли, що одна з найбільш знаменитих моделей Кайлі Дженнер похвалилася розкішною фігурою в прозорій білизні.

«Вгадайте мій улюблений колір, якщо зможете?» - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Дженнер позує в прозорій білизні, вимушено прикриваючи розкішні форми рукою. Доповнювали образ знаменитості гарний макіяж.

Повідомлялося, що відома модель Кайлі Дженнер показала себе без зайвого одягу і розповіла про труднощі зйомок.

На фото Кайлі показала себе у чорній прозорій білизні, позуючи перед камерою по пояс. Красуню не збентежило, що її груди практично нічого не прикриває, вона навпаки підняла руки і демонструвала пишний бюст у всій красі.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер притиснулася пишними принадами до розкішної сестричці

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