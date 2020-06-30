Після скандального ДТП, яке закінчилося смертю чоловіка, Єфремов вирішив втекти подалі від Москви

Як передає Politeka.net, фото з Алтаю, де зараз знаходиться син відомого російського актора Михайла Єфремова Микита, опублікувала у себе в Instagram його дівчина, ведуча шоу «Орел і решка» Марія Івакова.

Судячи з фото і відео, які вона опублікувала в мережі, парочка втекла на Алтай. Дівчина розповіла, що вони добиралися в дикі місця на вертольоті. Їх висадили в горах, де немає нікого навколо, і тільки незаймана природа. Івакова показувала дивовижні види, на одному з яких засвітився і Єфремов.

Як розповіла Івакова, вони жили в одному з кращих готелів Алтаю, але потім їм довелося забути про комфорт і зануритися в справжню дику казку. До цього вони майже тиждень прожили на гейзерном озері.

Нагадаємо, що Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння потрапив в аварію в центрі Москви. У результаті ДТП загинув водій автомобіля, у який влетів актор. Його заарештували, свою провину він визнав. Після події до всієї сім'ї актора прикута увага журналістів. Не дивно, що один з шістьох дітей Єфремова вирішив тимчасово виїхати з Москви.

Додамо, що днями Єфремов подякував Путіну, заявивши, що не є опозиціонером.

Нагадаємо, що Михайлу Єфремову винесли суворий вирок після ДТП: "Довічно...".

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