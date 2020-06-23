З таким діагнозом актора Михайла Єфремова можуть назавжди позбавити водійських прав

Як передає Politeka.net, про це інформує Telegram-канал Mash.

Так, медики поставили скандально відомому акторові Михайлу Єфремову, який влаштував смертельну ДТП у Москві, серйозний діагноз.

За інформацією російських ЗМІ, Михайлу Єфремову діагностували хронічний алкоголізм.

"Такий діагноз — вирок для водія, прав з ним можуть позбавити довічно. Про це поліція і має намір клопотати перед судом (краще пізно, ніж ніколи). Напередодні психіатрична експертиза визнала актора осудним", - йдеться в повідомленні.

Після того, як експертиза визнала актора осудним, він постане перед судом за смертельну ДТП.

"Михайло Єфремов поспілкувався з психологом, психіатром і неврологом. Він вів себе чемно і коректно. Його стан фахівці описали, як депресивний. Актор не став заперечувати своєї наркотичної залежності. Крім цього, він розповів, що регулярно йшов в загули. Що сталося у вечір смертельної ДТП він майже не пам'ятає", - раніше інформували ЗМІ.

Варто нагадати, що страшна аварія в Москві за участю Михайла Єфремова відбулася 8 червня.

Актор сів за кермо в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння, і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем. Водій фургона загинув. Як відомо, Єфремову загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Нагадаємо, що Михайло Єфремов у важкому стані, лікарі не можуть допомогти: що відомо на даний момент.

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