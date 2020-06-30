Популярна українська виконавиця Анна Корсун, яка виступає під псевдонімом MARUV, похвалилася новим зухвалим нарядом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Шкіряний нашийник на моїй шиї. Він оплатить мій чек чек чек», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку MARUV позує в прозорому вбранні, а її інтимні місця прикриває шкіряна вставка. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Яка ж красуня!», «ідеальна», «як же я тебе обожнюю», «стильненько», «ти прикольна», «бомба-ракета», «Як же я чекаю коли побачу цю красу на концерті», «винайшла сек*», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, популярна українська виконавиця MARUV забула про сором і блиснула пружними формами в тісному вбранні.

Так, на опублікованих кадрах співачка позує на балконі в чорному купальнику з вирізами, який оголює її розкішну фігуру. У якийсь момент зірка розвертається спиною і починає танцювати, після чого посміхається на камеру, підходить до неї і відправляє всім шанувальникам повітряний поцілунок.

Уточнимо, що кадри MARUV ніяк не підписала, а її прихильники були позбавлені такої можливості, оскільки кадрами знаменитість вирішила поділитися в Stories, а не в стрічці.

Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео

А ще Politeka писала, що MARUV в оксамитовому корсеті показала топ кращих поз для фотосесії

Також Politeka повідомляла, гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни