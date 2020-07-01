Деякі зірки, крім високих гонорарів, люблять отримувати щось безкоштовно

Знаменитості не соромляться отримувати блага «за бартером», майже зовсім не витрачаючись, наприклад, на відпочинок або організацію урочистостей.

Подивімось на зірок, які отримують вигоду від власної слави.

Російська телеведуча Ксенія Собчак та її чоловік режисер Костянтин Богомолов зіграли весілля, отримавши багато «за бартером», а саме - за рекламу в соцмережах, пише fresher.ru.

Спонсором свята стала компанія Bosco, яка зобов'язалася накрити стіл, орендувати майданчик для вечірки, купити вбрання нареченого і нареченої. І це не рахуючи кілець і спиртного, які зірки також отримали за рекламу. А багато знаменитостей були знайомими пари та виступили безкоштовно.



Співачка і телеведуча Ольга Бузова робить багато постів в Instagram з рекламним змістом. Теледіва нерідко вказує в таких публікаціях місця, де відпочиває. Відомо, що пости красуні приносять їй дуже великі гроші.

Балерина Анастасія Волочкова активно займається рекламою у своєму Instagram. Зірка часто розповідає про розкішні відпочинки та різні послуги, які отримує. З артисткою розплачуються великими сумами за публікації в соцмережі.

Якась частина розкішного відпочинку на Пхукеті, можливо, також була "по бартеру".

Актриса і співачка Анна Семенович завжди радить прихильникам побувати в місцях відпочинку, де розслабляється сама. Особливо зірці сподобалося на острові Крит. Підписники тут же запідозрили співачку у "бартері". Пізніше подруга Семенович, Анфіса Чехова, також описувала чудовий відпочинок в цьому готелі.

Кім Кардашьян відзначилася своєю вагітністю. Зірка запросила голлівудських зірок на вечірку. Проведенням займалися кращі менеджери бізнесу, пов'язаного з урочистостями. При цьому майбутня мама зовсім нічого не витратила, і навіть отримала гроші за рекламу дитячих товарів.

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