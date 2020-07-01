Некоторые звезды, кроме высоких гонораров, любят получать что-то бесплатно

Знаменитости не стесняются получать блага «по бартеру», почти совсем не тратясь, например, на отдых или организацию торжества.

Давайте посмотрим на звезд, которые получают выгоду от собственной славы.

Российская телеведущая Ксения Собчак и ее супруг режиссер Константин Богомолов сыграли свадьбу, получив многое «по бартеру», а именно - за рекламу в соцсетях, пишет fresher.ru.

Спонсором праздника стала компания Bosco, которая обязалась накрыть стол, арендовать площадку для вечеринки, купить наряды жениха и невесты. И это не считая колец и спиртного, которые звезды также получили за рекламу. А многие знаменитости были знакомыми пары и выступили бесплатно.



Певица и телеведущая Ольга Бузова делает много постов в Инстаграм с рекламным содержанием. Теледива нередко указывает в таких публикациях места, где отдыхает. Известно, что посты красотки приносят ей очень большие деньги.

Балерина Анастасия Волочкова активно занимается рекламой в своем Инстаграм. Звезда часто рассказывает о роскошных отдыхах и разных услугах, которые получает. С артисткой расплачиваются большими суммами за публикации в соцсети.

Какая-то часть роскошного отдыха на Пхукете, возможно, также была "по бартеру".

Актриса и певица Анна Семенович всегда советует поклонникам побывать в местах отдыха, где расслабляется сама. Особенно звезде понравилось на острове Крит. Подписчики тут же заподозрили певицу в "бартере". Позже подруга Семенович, Анфиса Чехова, также описывала чудесный отдых в этом отеле.

Хлоя Кардашьян отметилась своей беременностью. Звезда пригласила голливудских звезд на вечеринку. Проведением занимались лучшие менеджеры бизнеса, связанного с торжествами. При этом будущая мама совсем ничего не потратила, и даже получила деньги за рекламу детских товаров.

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