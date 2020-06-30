У Києві з 1 липня ускладнять життя пільговикам, які не зареєстровані у столиці
Як повідомляє прес-служба "Київпастрансу", таких пасажирів чекають нові умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті.
Тепер щоб скористатися пільгами потрібно:
- купити квиток;
- скористатись ним у транспорті;
- зберегти квиток, або чек за оплату проїзду або банківську виписку;
- звернутися до органу соцзахисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.
Для тих же пільговиків, які зареєстровані в Києві, процедура не змінюється. Вони і надалі можуть користуватися громадським транспортом за рахунок коштів міського бюджету по картці киянина.
Зарплати українців злетять з 1 липня, в Кабміні озвучили нові суми: "Збільшать на..."
"Штраф до 18 тисяч гривень": українців чекає покарання за домашніх тварин, у Раді вже попередили
Блондинка з "Квартал 95" заворожила солодкими місцями в тонкому топі без білизни: "Фантастично гарна"
Українці масово втрачають гроші на рівному місці: в Приватбанку пояснили, що відбувається
У КМДА такі зміни пояснили тим, що пільговий проїзд для іногородніх столичним перевізникам з державного бюджету не компенсують.
Варто відзначити, що на даний момент в бюджет України виникла величезна діра. Так, в січні-травні Держбюджет виконаний з дефіцитом у 47,8 мільярда гривень.
Прогнози щодо подальшої ситуації озвучують вельми різні. Від оптимістичних (на скільки вони можуть бути таковымы в умовах кризи), згідно з яким Україна до кінця року не вийде за встановлені рамки бюджетного дефіциту (298 мільярдів гривень) з падінням вітчизняного ВВП на 5-7%. До вкрай негативним - згідно яким, нас чекають божевільна бюджетна "діра", криза неплатежів і економічне падіння на 11-12% або більше.
Нагадаємо, українці будуть їздити в громадському транспорті по-новому, деталі закону: «Зможуть як в цивілізованому світі…»
Як повідомляла Politeka, українцям підготували нові покарання, штрафи злетять до небес: "З 1 липня...", заяву.
Також Politeka писала, що гряде масова скасування пільг, українців попередили про нестачу грошей у бюджеті: хто під ударом.