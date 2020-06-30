А далі може бути ще гірше

У Києві з 1 липня ускладнять життя пільговикам, які не зареєстровані у столиці

Як повідомляє прес-служба "Київпастрансу", таких пасажирів чекають нові умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті.

Тепер щоб скористатися пільгами потрібно:

купити квиток;

скористатись ним у транспорті;

зберегти квиток, або чек за оплату проїзду або банківську виписку;

звернутися до органу соцзахисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.

Для тих же пільговиків, які зареєстровані в Києві, процедура не змінюється. Вони і надалі можуть користуватися громадським транспортом за рахунок коштів міського бюджету по картці киянина.

У КМДА такі зміни пояснили тим, що пільговий проїзд для іногородніх столичним перевізникам з державного бюджету не компенсують.

Варто відзначити, що на даний момент в бюджет України виникла величезна діра. Так, в січні-травні Держбюджет виконаний з дефіцитом у 47,8 мільярда гривень.

Прогнози щодо подальшої ситуації озвучують вельми різні. Від оптимістичних (на скільки вони можуть бути таковымы в умовах кризи), згідно з яким Україна до кінця року не вийде за встановлені рамки бюджетного дефіциту (298 мільярдів гривень) з падінням вітчизняного ВВП на 5-7%. До вкрай негативним - згідно яким, нас чекають божевільна бюджетна "діра", криза неплатежів і економічне падіння на 11-12% або більше.

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