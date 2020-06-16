Украинцы могут остаться без льгот после скандальной инициативы Минсоцполитики

Об этом пишет Сегодня.

Как известно, правительство хочет передать на места полномочия по предоставлению украинцам некоторых льгот.

Но из-за новшества без льгот могут остаться люди с инвалидностью, поскольку местные власти не всегда находят деньги на компенсацию проезда.

По словам эксперта Александра Охрименко, логика в такой инициативе есть.

"Денег в бюджетах сейчас нет. И в этом году уже вряд ли будут. На сегодняшний момент есть очень много льгот, которые установлены, но не выполняются, то есть деньги за них не перечисляются, потому что их просто в бюджетах нет. Конечно, начинаются конфликты. Перевозчики ругаются. От такой ситуации нужно уходить. Действительно [нужно] передавать вопрос на местный уровень, чтобы вопрос решался, исходя из реальной ситуации", – объяснил нюансы аналитик.

Другой эксперт Борис Кушнирук предупредил, что в законопроекте, который был разработан Минсоцполитики, заложен "фундаментально неправильный подход".

"Социальные льготы дает государство, а не органы местного самоуправления. Именно государство определяет, какие категории людей являются льготниками, а значит, государство должно и финансировать их", – озвучил аналитик свое экспертное мнение.

Ранее мы уже рассказывали, что в Украине могут отменить популярные льготы. Минсоцполитики предложило перенести полномочия по предоставлению льгот социально незащищенным категориям на места, но льготники могут остаться ни с чем из-за возможностей местных бюджетов.

В законопроекте сказано, что украинцам могут доплачивать на местах некоторые суммы, однако проезд в общественном транспорте они должны будут оплачивать на общих основаниях.

Напомним, украинцам рассказали за отмену льгот на коммунальные услуги

Как сообщала Politeka, Отмена популярной льготы, украинцам рассказали, за что теперь придется отдавать деньги

Также Politeka писала, что пенсии и льготы под угрозой, в Раде предупредили украинцев и сделали отчаянное признание