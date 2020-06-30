А дальше может быть еще хуже

В Киеве с 1 июля усложнят жизнь льготникам, которые не зарегистрированы в столице

Как сообщает пресс-служба "Киевпастранса", таких пассажиров ждут новые условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте.

Теперь чтобы воспользоваться льготами нужно:

купить билет;

воспользоваться им в транспорте;

сохранить билет, или чек за оплату проезда либо банковскую выписку;

обратиться в орган соцзащиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

Для тех же, льготников, которые зарегистрированы в Киеве, процедура не меняется. Они и в дальше могут пользоваться общественным транспортом за счет средств городского бюджета по карточке киевлянина.

В КГГА такие изменения объяснили тем, что льготный проезд для иногородних столичным перевозчикам из государственного бюджета не компенсируют.

Стоит отметить, что на данный момент в бюджете Украины возникла огромная дыра. Так, в январе-мае Госбюджет выполнен с дефицитом в 47,8 миллиарда гривен.

Прогнозы относительно дальнейшей ситуации озвучивают весьма разные. От относительно оптимистичных (на сколько они могут быть таковымы в условиях кризиса), согласно которым Украина к концу года не выйдет за установленные рамки бюджетного дефицита (298 миллиардов гривень) с падением отечественного ВВП на 5-7%. До крайне негативным - согласно которым, нас ждут безумная бюджетная "дыра", кризис неплатежей и экономическое падение на 11-12% или больше.

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