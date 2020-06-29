Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко вирішила після гучного скандалу «втекти» на батьківщину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Ну, що поїхали в подорож 🧳! Хто куди збирався цього літа? Я от хотіла з'їздити в Одесу і в Туреччину на all-inclusive 🤷🏼‍♀️ Костюм, мій суперкостюм…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Тодоренко позує в кофті та міні шортах, демонструючи ідеальні ноги.

«Мрію просто прокинутися в готелі, щоб забирався за мене хаускіпер, готував шеф, а дитину розважав аніматор», «І я ще не встигла схуднути до літа, яке подорож», «Будинки тобі завжди раді) приїжджай», «Обожнюю тебе, Регіна!», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, Регіна Тодоренко похвалилася ідеальним чином перед дзеркалом у гримерці.

Артистка вирішила показати кадр, на якому блиснула формами і яскравим макіяжем перед дзеркалом. Як відомо, останнім часом Тодоренко ділиться новими кадрами вкрай рідко, уникаючи критики після скандалу з не правильним висловлюванням про знущання над жінками.

На новому кадрі зірка вирішила показати, як позувала у спеціального дзеркала в гримерці в бірюзовому вбранні в білий горошок. При цьому головний акцент її образу був саме на макіяжі з акуратною прикрасою на шиї.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдале зауваження

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак