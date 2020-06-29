Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко решила после громкого скандала «сбежать» на родину

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Ну, что покатили в путешествие 🧳! Кто куда собирался этим летом? Я вот хотела съездить в Одессу и в Турцию на all-inclusive 🤷🏼‍♀️ Костюм, мой супер-костюм…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Тодоренко позирует в кофте и мини-шортах, демонстрируя идеальные ноги.

«Мечтаю просто проснуться в отеле, чтобы убирался за меня хаускипер, готовил шеф, а ребёнка развлекал аниматор», «И я еще не успела похудеть к лету, какое путешествие», «Дома тебе всегда рады) приезжай», «Обожаю тебя, Регина!», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, Регина Тодоренко похвасталась идеальным образом перед зеркалом в гримерка.

Артистка решила показать кадр, на котором сверкнула формами и ярким макияжем перед зеркалом. Как известно, в последнее время Тодоренко делится новыми кадрами крайне редко, избегая критики после скандала с неумесным высказыванием об издевательстве над женщинами.

На новом кадре звезда решила показать, как позировала у специального зеркала в гримерке в бирюзовом наряде в белый горошек. При этом главный акцент ее образа был именно на макияже с аккуратным украшением на шее.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

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