Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко решила после громкого скандала «сбежать» на родину
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Ну, что покатили в путешествие 🧳! Кто куда собирался этим летом? Я вот хотела съездить в Одессу и в Турцию на all-inclusive 🤷🏼♀️ Костюм, мой супер-костюм…», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Тодоренко позирует в кофте и мини-шортах, демонстрируя идеальные ноги.
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«Мечтаю просто проснуться в отеле, чтобы убирался за меня хаускипер, готовил шеф, а ребёнка развлекал аниматор», «И я еще не успела похудеть к лету, какое путешествие», «Дома тебе всегда рады) приезжай», «Обожаю тебя, Регина!», - пишут ее поклонники.
Как сообщалось ранее, Регина Тодоренко похвасталась идеальным образом перед зеркалом в гримерка.
Артистка решила показать кадр, на котором сверкнула формами и ярким макияжем перед зеркалом. Как известно, в последнее время Тодоренко делится новыми кадрами крайне редко, избегая критики после скандала с неумесным высказыванием об издевательстве над женщинами.
На новом кадре звезда решила показать, как позировала у специального зеркала в гримерке в бирюзовом наряде в белый горошек. При этом главный акцент ее образа был именно на макияже с аккуратным украшением на шее.
Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания
А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе
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