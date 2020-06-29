Модель і з Великої Британії Демі Роуз, яка прославилася як місцева Кім Кардаш'ян, показала розкішну фігуру під час відпочинку на яхті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, дівчина позує в крихітному купальнику, який ледь витримує її значні форми. Знаменитість позує спиною на камеру, грайливо заглядаючи в кадр на тлі заходу. Голову моделі прикривала елегантний капелюх.

А на іншому знімку Роуз позує лежачи у мереживній сукні, через що ледь не втратила «близнят».

«Повернулася додому», - коротко підписаний знімок.

Уточнимо, що шанувальники Роуз не змогли що-небудь сказати кумиру, адже фотографіями вона вирішила поділитися в Сторіс.

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Так, на першому знімку Роуз позує прямо на камеру в тісному топі, який ледь витримує розкішні форми зірки. Доповнювали образ знаменитості гарний макіяж і елегантний ланцюжок. Голову дівчина вирішила підперти рукою.

На іншому знімку Роуз позує все в тому ж топі, але вже боком. При цьому погляд Роуз демонстративно спрямований в бік. Її прихильники не змогли захопитися красою зірки, адже знімки вона викинула у себе в Сторіс.

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