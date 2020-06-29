Онука Софії Ротару Соня Євдокименко показала сміливий образ, відправившись на прогулянку

На фото Соня показує себе в білому комбінезоні, який спустила на одному плечі. Як можна помітити, красуня під нього одягла чорний топ, а образ доповнила очками. Євдокименко стояла біля білого коня і дивилася в камеру, поки її знімали. На тлі можна побачити загін для тварини, а навколо галявину. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 600 лайків і написали коментарі під фото:

"Нічого собі, дуже красиво", Приголомшлива фотографія", "Яка ти", "Неймовірна", "Сонечка,душа наша красуня ви неземна!!!! Покажіть хоч мигцем нашу кохану Софію Михайлівну!! Страшенно за нею сумуємо!!!!".

Раніше ми повідомляли, що 19-річна співачка і модель Соня Євдокименко розбурхала зухвалим кадром на природі.

Красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорному спокусливій боді. Заради ефектного знімка, дівчина залізла в зарості посеред поля.

Повідомлялося, що 19-річна співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, приголомшила ракурсом.

Так Соня нахилилася над камерою на тлі блакитного літнього неба, доторкнувшись пензликом косметичного засобу до своїм пухким губам.

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