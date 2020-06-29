Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія похвалилася неймовірною фігурою в одному купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, дівчина позує перед дзеркалом в крихітній білизні, завмерши перед на камеру напівбоком. Завдяки цьому зірка зуміла підкреслив розкішні форми й те, Як вона зуміла підготуватися до літа.
Уточнимо, що на задньому плані видніється холодильник і частину вікна. Тіло Горовий буквально вкрите татуюваннями. Однак її обличчя в кадрі немає – вона вирішила закрити його мобільним телефоном. Поверх кадру був накладений фільтр, який робив його чорно-білим.
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Фотографію знаменитість вирішила не підписувати, надавши своїм шанувальникам можливість насолоджуватися красою мовчки — знімок був викинутий в Сторіс Горовий.
Як повідомлялося раніше, прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова блиснула бездоганною фігурою в спортзалі.
«Ходжу-ходжу, а спільної фотки ще немає», - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Горова позує в роздягальні, задерши футболку і показавши всім струнку фігуру і бездоганну форму.
«Спорт. А руки жирні були завжди», - підкреслила вона.
Уточнимо, що знімок є архівним. Проте, її шанувальники залишилися без можливості щось сказати, адже фотографією Горова поділилася в Сторіс.
Нагадаємо, дочка Потапа блиснула апетитними формами в купальнику
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