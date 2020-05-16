Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая сверкнула безупречной фигурой в спортзале

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Хожу-хожу, а совместной фотки еще нет», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Горовая позирует в раздевалке, задрав футболку и показав всем стройную фигуру и безупречную форму.

«Спорт. А руки жирные были всгеда», - подчеркнула она.

Уточним, что снимок является архивным. Тем не менее, ее поклонники остались без возможности что-либо сказать, ведь фотографией Горовая поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, приемная дочь украинского продюсера и рэпера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала, как выглядит сразу после душа.

На фото, которое она опубликовала в сториз, юная дочь Потапа позировала без одежды, обернувшись лишь белым полотенцем. Горовая прислонилась к дверному косяку губами и носом, и повернулась к камере полубоком.

21-летняя дочь знаменитости явно наслаждается своим новым имиджем с розовыми волосами. Она подписала снимок на английском: «Pinky», что в переводе означает наречие «розово».

Свой образ красотка дополнила белыми носочками с надписью, которую сложно разобрать.

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