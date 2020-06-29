Негода, яка насувається на Україну, йде з деякими "сюрпризами"

Про це у своєму Facebook повідомила авторитетний синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

За її словами, погода в Україні 30 червня буде різною.

Вона попередила, що з Західної Європи на Україну насувається атмосферний фронт, через що українцям слід бути готовими до шквалів, граду та грозовим дощам.

Вже вдень опади перейдуть із західних регіонів у Чернігівську, Київську, Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську області.

"Найближчої ночі грозові дощі, місцями сильні зливи, шквали та локальний град пройдуть - увага! - у західних областях України. Вдень 30-го червня фронт зміститься на схід і дощі з грозами та супутніми посиленими явищами - зливи, шквали та град - очікуються вже вздовж смуги: Чернігівщина, Київщина, Вінницька область, Черкаська, Кіровоградська та Одеська область", - зазначила Діденко у своєму Facebook.

Синоптик також попередила, що дощі можуть накрити Луганщину, Крим та Приазов'я. В інших регіонах опадів не очікується.

Температура повітря 30-го червня впродовж дня підніметься до +26 + 32 градусів. У західній частині України буде прохолодніше, там очікується до +27 градусів.

Що стосується столиці, то завтра, 30 червня, там також очікуються опади.

"В Києві у вівторок в денні години передбачається дощ з грозою, в окремих районах може сильно нестися, при грозі - рвонути вітер і навіть стукнути градом", - резюмувала Наталка Діденко у своєму Facebook.

Раніше ми повідомляли, що погода 29 червня в Україні проявить хитру тактику, без дощів з грозами залишаться лише деякі області.

На західній частині країни очікувалися сильний дощ та грози. Хоча стовпчик термометра тут повинен був бути в районі 27-30 градусів, а вночі близько 15-19 тепла.

На півночі опади мали пройти лише в Чернігівській області. На решті частині регіону мала переважати суха і тепла погода. У денний час доби синоптики Українського гідрометеорологічного центру прогнозують 27-29 градусів тепла, а вночі від 16 до 19 за Цельсієм.

На півдні України синоптики обіцяли ще більше жарку погоду, хоча в Херсонській області й пройдуть дощі з грозами. Вдень повітря прогріється до 29-33 тепла. Вночі очікується від 18 до 22 за Цельсієм.

На сході сьогодні буде особливо дощитиме і з грозами.

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