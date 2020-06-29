Непогода, которая надвигается на Украину, идет с некоторыми "сюрпризами"

Об этом в своем Facebook сообщила авторитетный синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, погода в Украине 30 июня будет разной.

Она предупредила, что из Западной Европы на Украину надвигается атмосферный фронт, поэтому украинцам следует быть готовыми к шквалам, граду и грозовым дождям.

Уже днем осадки перейдут из западных регионов в Черниговскую, Киевскую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую области.

"Ближайшей ночью грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалы и локальный град пройдут - внимание! - в западных областях Украины. Днем 30-го июня фронт сместится на восток и дожди с грозами и сопутствующими усиленными явлениями - ливни, шквалы и град - ожидаются уже вдоль полосы: Черниговщина, Киевщина, Винницкая область, Черкасская, Кировоградская и Одесская области", - отметила Диденко в своем Facebook.

Синоптик также предупредила, что дожди могут накрыть Луганщину, Крым и Приазовье. В других регионах осадков не ожидается.

Температура воздуха 30-го июня в течение дня поднимется до +26 + 32 градусов. В западной части Украины будет прохладнее, там ожидается до +27 градусов.

Что касается столицы, то завтра, 30 июня, там также ожидаются осадки.

"В Киеве во вторник в дневные часы ожидается дождь с грозой, в отдельных районах может сильно нестись, при грозе - рвануть ветер и даже стукнуть градом", - резюмировала Наталья Диденко в своем Facebook.

Ранее мы сообщали, что погода 29 июня в Украине проявит хитрую тактику, без дождей с грозами останутся лишь некоторые области.

На западной части страны ожидались сильный дождь и грозы. Хотя столбик термометра здесь должен был быть в районе 27-30 градусов, а ночью около 15-19 тепла.

На севере осадки должны были пройти только в Черниговской области. На остальной части региона должна преобладать сухая и теплая погода. В дневное время суток синоптики Украинского гидрометеорологического центра прогнозируют 27-29 градусов тепла, а ночью от 16 до 19 по Цельсию.

На юге Украины синоптики обещали еще более жаркую погоду, хотя в Херсонской области и пройдут дожди с грозами. Днем воздух прогреется до 29-33 тепла. Ночью ожидается от 18 до 22 по Цельсию.

На востоке сегодня будет особенно дождливо и с грозами.

Напомним, Одесская область уйдет под воду, сделано предупреждение о масштабное наводнение: какие районы затопит.

Как сообщала Politeka, град и шквалы атакуют Украину с новой силой, появилось предупреждение: кому ждать беды.

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