Гімнастка, зірка шоу «Танці з зірками» і фаворитка хореографа Влада Ями Ганна Різатдінова зробила відверте зізнання

Зірка написала досить відвертий пост на своїй страницев Instagram, передає Politeka.net.

Ганна Різатдінова додала до тексту фото, на якому позує в світлому топі, показує її груди і білих брюках. Образ доповнює легкий макіях і зібране волосся. Гімнастка дивляться прямо в кадр. (Щоб переглянути фото - проскролльте вниз)

«Тому, хто досконалий, місце в музеї» сказав #эрихмарияремарк і був правий на всі 💯 ! Пишаюся кожною своєю помилкою, вдячна всім розчарувань і падінь в життя саме вони зробили мене сильнішим і сформували, як особистість. Це не легко зрозуміти і прийняти! Але у мене в житті все йде через великі труднощі, а в кінці подарунок долі, наприклад як олімпійська медаль...) Кожна невдача дана нам для особистісного зростання! Я Щаслива, що я прийшла до цього розумію», - написала вона.

«Аня згодна з Вами! У мене також,за великими труднощами стоять чудові подарунки долі», «Анна, ви прекрасна», «Ти виглядаєш чудово», - пишуть їй в коментарях.

Нагадаємо, улюблениця Ями з "Танців з зірками" роздяглася догола заради цих кадрів.

А ще Politeka повідомляла, що фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" показала гаряче фото в ліжку.

Також Politeka писала, що улюблениця Ями забула про пристойність і засвітила зайве у відкритому топі.