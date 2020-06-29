36-річна українська співачка Джамала вразила теплими і атмосферними знімками, зробленими через пару днів після пологів

В цей раз дівчині вдалося вразити домашнім і щасливим виглядом на прогулянці зі своїм другим малюком. Як передає Politeka.net , зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram.

В цей раз щаслива мама показала, як прогулюється з сином на вулиці і поділилася інформацією про прожите нею першого тижня після пологів малюка:

«Ось це тиждень! Реліз пісні, реліз фільму і мій улюблений реліз цієї модної люльці! 😂😂❤️ Всім дякую за коментарі, увагу, участь!!! Ви такі активні! Обожнюю!!! Обіймаю вас усіх і кожного 🤗 Ділюся з вами своїм життям, усім, що дорого і люблю!», - написала Джамала.

Шанувальники тут же відповіли:

«Продуктивний у Вас період 👍 відмінно виглядаєте🔥», «Вітаю!!!😍😍😍», «🔥🔥🔥❤️❤️❤️Здоров'я вам і вашим близьким», «І ми обіймаємо вас», «Так,тиждень проходить гладко,сонечко,юхууу», «Вітаю щиро!!!❤️❤️❤️ Ростіть здоровенькі!», «Аллах хайырлы этсин, Джамалочка!!!😘😘🤗 Суперно виглядаєш!!!❤️💟❤️💟❤️», «Ви шалено красиві!!!😍😍😍 Будьте щасливі і ростіть здоровенькими!!!❤️❤️❤️».

Раніше Джамала повідомила про народження дитини, радісною новиною вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Селям Алейкум! Ласкаво просимо в наш бенду! Мій другий принц - Селім-Гірея Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! 19.06 народився найпунктуальніший малюк. За статистикою входить в 4%, оскільки народився в прогнозовану дату, саме в свій час", - повідомила співачка в підписі до посту.

Також вона поділилася зворушливими знімками своєї родини, яка так чекала поповнення.

Варто відзначити, що Селім став другою дитиною в родині співачки.

Шанувальники просто розсипалися в привітаннях під постом Джамали.

"Вітаємо! Яке неймовірно красиве ім'я отримав ваш синочок!", "Вітаю вас !!!) здоров'я вам і малюкові!)))", - писали шанувальники артистки.

Нагадаємо, вагітна Джамала відверто зізналася у своїх страхах.

А ще Politeka писала, що Джамала несподівано з'явилася без живота, фото.