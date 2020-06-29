Супермодель з Великої Британії Демі Роуз, яку називають копією Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішним бюстом в тісному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на першому знімку Роуз позує прямо на камеру в тісному топі, який ледь витримує розкішні форми зірки. Доповнювали образ знаменитості гарний макіяж і елегантний ланцюжок. Голову дівчина вирішила підперти рукою.

На іншому знімку Роуз позує все в тому ж топі, але вже боком. При цьому погляд Роуз демонстративно спрямований в бік. Її прихильники не змогли захопитися красою зірки, адже знімки вона викинула у себе в Сторіс.