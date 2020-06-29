Супермодель з Великої Британії Демі Роуз, яку називають копією Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішним бюстом в тісному топі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на першому знімку Роуз позує прямо на камеру в тісному топі, який ледь витримує розкішні форми зірки. Доповнювали образ знаменитості гарний макіяж і елегантний ланцюжок. Голову дівчина вирішила підперти рукою.
На іншому знімку Роуз позує все в тому ж топі, але вже боком. При цьому погляд Роуз демонстративно спрямований в бік. Її прихильники не змогли захопитися красою зірки, адже знімки вона викинула у себе в Сторіс.
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Як повідомлялося раніше, британська модель Демі Роуз, яку ЗМІ охрестили "британською Кардаш'ян" похвалилася пікантним кадром.
Жаркий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Демі не дає нудьгувати своїм шанувальникам - спокусливі образи моделі щоразу збирають безліч захоплених відгуків.
На цей раз Роуз похвалилася перед своєю аудиторією одного зі своїх найбільших споруд, довівши, що у неї дійсно є за що потриматися.
На знімку красуня постала в купальнику рожевого кольору, з якого мало не вивалилася її феноменальних розмірів груди. В результаті вдалося розгледіти все, а розпущене волосся і легкий макіяж лише додали пікантності даного кадру.
Нагадаємо, нова Кардаш'ян скинула все зайве і показала свої ласощі.
Як повідомляла Politeka, нова Кардаш'ян показала на камеру все, чим нагородила її природа.
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