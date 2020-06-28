Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва знялася в новій пікантній фотосесії, вбравшись у все чорне

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, пікантне чорне плаття максимально підкреслювало її розкішну фігуру.

«Жінку побачити в людині складно. Юля змогла. Красуня і професіонал... обожнюю і зізнаюся, з задоволенням ділила майданчик», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Астаф'єва позує в сукні з величезним декольте. У якийсь момент значні форми співачки буквально «вистрибують» з наряду, з-за чого їй доводиться тримати їх рукою.

«Під влади усіляких роздумів, контроль втрачається частково)» - підкреслюється в повідомленні.

Звернемо увагу, що шанувальники співачки були в захваті від ідеального образу кумира.

«Захоплююся», «чорна пантера», «з вогником панночка», «Прекрасне фото прекрасної Жінки», «харизматична королева», «Справжня левиця.....та що ж я так слабо...Пантера!!!!Чудова!», «шикарна», «красиво, слів немає», «Клеопатра!», «ну дуже мило», «моя буба», «Хто-небудь терміново викликайте пожежників тут вогонь!», «ідеал української жінки!», - пишуть вони.

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