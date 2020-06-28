Популярна українська виконавиця MARUV забула про сором і блиснула пружними формами в тісному вбранні
Як повідомляє Politeka, відповідні кадри знаменитість вирішила викинути у себе в Instagram.
Так, на опублікованих кадрах співачка позує на балконі в чорному купальнику з вирізами, який оголює її розкішну фігуру. У якийсь момент зірка розвертається спиною і починає танцювати, після чого посміхається на камеру, підходить до неї й відправляє всім шанувальникам повітряний поцілунок.
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Уточнимо, що кадри MARUV ніяк не підписала, а її прихильники були позбавлені такої можливості, оскільки кадрами знаменитість вирішила поділитися в Stories, а не в стрічці.
До цього ми писали, що українська співачка MARUV показала свій новий образ на відпочинок і засвітила зайве
В цей раз, не так давно співачка вирішила показати свій невеликий відпочинок під Одесою. Знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram в розділі Сторі. При цьому не обійшлося без казусів. На кількох кадрах зірка засвітила зайве.
Як відомо, Ганна активно демонструє шанувальникам деталі своїх постійних тренувань і репетицій. Зараз же, під час карантину, зірка ділиться лише домашніми кадрами та фото з відпочинку. При цьому, схоже, карантин для Ганни не пройшов безслідно.
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