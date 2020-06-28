Популярна виконавиця Віра Брежнєва похвалилася фігуристим тілом в ході знімання нової телепередачі

Як передає Politeka, фотографіями знаменитість вирішила поділитися в Instagram.

«Нарешті! Ми знову в ефірі, ми знову в танці! Dance Rеволюция вже сьогодні…» - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Брежнєва сидить в суддівському кріслі в білих штанях і елегантному топі, максимально демонструючи розкішну фігуру. У якийсь момент вона пускається в танок зі своїм колегою-суддею.

«Віра, красуня! Але це тобі Костя! Куди ти його справи?», «Неймовірна краса💎🔥💣 Обожнюю», «це просто космос», «найкраща», - пишуть її шанувальники.

До цього Віра Брежнєва здалася в пікантному вбранні й зігнулась до непристойності, вразивши кажучи про плани на літо

«Літо! Я так йому рада! В нових обставинах і воно інше… Потихеньку повертаюся до роботи над деякими проектами… і вже розумію, що воно буде дуже цікавим! Які у вас плани на це літо ?)», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Брежнєва позує в темному облягаючому топі, який підкреслює її фігуру, а також білому міні-сукня, виставивши напоказ розкішні ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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