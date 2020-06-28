Популярная исполнительница Вера Брежнева похвасталась фигуристым телом в ходе съемок новой телепередачи

Как передает Politeka, фотографиями знаменитость решила поделиться у себя в Instagram.

«Наконец-то! Мы снова в эфире, мы снова в танце! Dance Rеволюция уже сегодня…» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Брежнева сидит в судейском кресле в белых штанах и элегантном топе, максимально демонстрируя роскошную фигуру. В какой-то момент она пускается в пляс со своим коллегой-судьей.

«Вера, красотка! Но это тебе Костя! Куда ты его дела?», «Невероятная красота💎🔥💣 Обожаю», «это просто космос», «самая лучшая», - пишут ее поклонники.

До этого Вера Брежнева показалась в пикантном наряде и изогнулась до неприличия, поразив словами о планах на лето

«Лето! Я так ему рада! В новых обстоятельствах и оно другое… Потихоньку возвращаюсь к работе над некоторыми проектами… и уже понимаю, что оно будет очень интересным! Какие у вас планы на это лето ?)», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Брежнева позирует в темном облегающем топе, который подчеркивает ее фигуру, а также белом мини-платье, выставив напоказ роскошные ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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