Популярная исполнительница Вера Брежнева в пикантном наряде изогнулась до неприличия и поразила словами о планах на лето

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Лето! Я так ему рада! В новых обстоятельствах и оно другое… Потихоньку возвращаюсь к работе над некоторыми проектами… и уже понимаю, что оно будет очень интересным! Какие у вас планы на это лето ?)», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Брежнева позирует в темном облегающем топе, который подчеркивает ее фигуру, а также белом мини-платье, выставив напоказ роскошные ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Улыбка на миллион», «красотка Вера», «волшебница просто», «Красавица неземная! Скучаем и ждём в Киеве!», «непревзойденная красота! Супер», «Очаровательная Вера», - пишут они

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Как известно, певица долгое время находилась на карантине, ухаживала за ребенком и мужем, а по ослаблению режима принялась возобновлять свои проекты. По словам артистки, свой новый клип, созданный вместе с Дмитрием Монатиком, звезда снимала с коллегой еще в феврале в Барселоне. Несколько месяцев она ждала выхода этой композиции и теперь собирается продолжить работу над другими композициями. Однако новый клип был воспринят отнюдь не так радужно, как ожидала звезда.

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