Відома українська телеведуча Катя Осадча показала літній образ і привітала всіх українців

На фото Осадча показує себе в біло-блакитному платті з пристойним декольте і без білизни. Красуня вирішила залишити волосся розпущеним і дивилася на камеру, демонструючи легкий макіяж і вінок, який був на голові. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Днем Конституції України. Пам'ятаємо не тільки про права, але й про обов'язки. Зараз, нам усім потрібно бути свідомими українцями. Бережіть себе", - написала Осадча.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вам найкраще з розпущеним волоссям", "Плаття шикарне", "Яка гарна тітка", "Ви чарівна, звідки сукню?", "Неймовірна", "Така красива, Катя", "Дуже красива", "Краса України".

Раніше ми повідомляли, що українська телеведуча Катя Осадча з'явилася в розкішному блискучому платті, і капелюшку.

Осадча вибрала дуже красиве і незвичайне плаття. Вона спустила його з плечей, зробивши акцент на декольте. А довжина сукні дозволила зробити акцент на струнких ніжках ведучої, яка раніше була моделлю. Дівчина широко посміхалася і позувала на камеру.

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Катя Осадча показала свіжий весняний образ.

На фото Осадча стояла на галявині в легкому платті і тримала ракетку. Волосся у Каті були розпущені, а образ телеведуча доповнила зручними кросівками.

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