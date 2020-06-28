Це вже занадто!

29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", показала пікантний образ

Як передає Politeka.net, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Всесвітньо відома модель досить часто публікує все більш пікантні кадри в соцмережах.

Прихильниця фотосесій без одягу буквально завалює своїх шанувальників гарячими знімками і, судячи по-останньому, тільки розігрілася.

На кадрі знаменита модель з'явилася в мереживній білизні, яка дала можливість розглянути її непристойні місця в деталях.

Мініатюрний бюстгальтер (якщо його можна так назвати) тільки тоненькими ниточками зміг захистити від стороннього погляду її груди, а прозорі трусики дали максимально насолодитися зоною бікіні.

Шанувальники моделі залишилися в захваті від її публікації. Пост отримав безліч лайків і хвалебних коментарів.

Зазначимо, що титул «Міс бум-бум» їй дістався вже вдруге: раніше її сідниці визнавалися кращими у 2015 році.

Відомо, що за умовами конкурсу, жінкам не можна користуватися послугами пластичних хірургів для зміни розмірів або виду сідниць. Так що Кортес зобов'язана своїми шикарними формами лише матінці природі.

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