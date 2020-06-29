Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, влаштувала спекотні танці з подругою
Зірка відпочивала з друзями та вирішила вдосталь навеселитися, пише Politeka.net. Модель з'явилася в топі на тонких бретельках, з декольте і великими вирізами з боків. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Під настільки відвертим топом, ймовірно, не було білизни. Модель активно рухалася, ледь не впустивши з одягу свої пишні принади.
Крім того, на Калпо були міні-шорти, які також додали її образу відвертості. Модель була на підборах.
Олівія підстрибувала, рухала стегнами і навіть станцювала тверк. Вона посміхалася і виглядала щасливою та задоволеною.
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Дане відео було оприлюднено в одній з груп. присвяченій зіркам.
"Коли ви робите тест ДНК і дізнаєтеся, що ви на 1% латина", - підписали автори публікації.
За 15 годин кадри зібрали понад 15 тисяч лайків і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів.
"Цукерочка", - написав один із коментаторів.
Нагадаємо, Олівія Калпо постала в спокусливому вигляді - в купальнику салатового кольору.
Колір і фігура зірки відразу привертають увагу. Ліфчик прикрив груди красуні, маючи посередині тонку лямку, яка додала образу ще більшої привабливості.
Раніше ми писали, що Олівія Калпо йшла по вулиці в туфельках - човниках, які підкреслили стрункість ніжок.
Пружна шкіра натягнулася на пишних принадах моделі, а також виділила її дуже струнку талію.
Нагадаємо також, що Олівія Калпо постала в білому платті на тонких бретелях. Великі вирізи з боків були настільки відвертим, що груди ледь не випадали із них.
Нагадаємо, найкрасивіша жінка планети Олівія Калпо розбурхала «проукраїнським» номером: «гаряча смуглянка»
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