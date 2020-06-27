37-річна співачка Ганна Седокова, яка вже встигла стати багатодітною матір'ю, з задоволенням показує шанувальникам свої «мамські» будні

На відміну від багатьох колег по цеху українська артистка, яка вже давно живе і працює в Москві, не приховує від публіки дочок і сина, радуючи фанатів милими сімейними знімками.

Так, нещодавно Ганна поділилася черговою фотографією, на якій позує зі своєю наймолодшою дитиною – трирічним сином Гектором.

Для походу на прогулянку артистка вибрала короткий топ без бретелей білого кольору, білі спортивні штани і такого ж кольору сланці. На хлопчикові – футболка і шорти з однаковим малюнком, кепка і кросівки. Він тримає маму за руку й уважно дивиться в камеру.

«В одному я впевнена точно. Наші діти будуть кращі, ніж ми.) І це незворотньо ☀️ Вам привіт від хлопця, який не бачить необхідності у фотографіях 😂», – підписала знімок щаслива мама.

«Він офігенний», «Анна, світитеся зсередини! Як же нас прикрашає любов!❤️», «Які солодкі🤗😊», – пишуть захоплені шанувальники під фотографією.

Раніше ми розповідали про те, що артистка опублікувала знімок, на якому постала в чорному бікіні з незвичайними розрізами, по груди у воді. Судячи з мокрого волосся і крапель на обличчі, Седокова тільки що пірнула в прохолодну водичку. Стильні окуляри і великі золотисті сережки-кільця доповнили шикарний лук. Співачка замріяно подивилася в камеру, втіливши в собі всю красу літньої млості.

Ганна закликала прихильниць любити себе і цінувати кожну хвилину, заговоривши в підписі про щастя.

Нагадаємо, Сєдокова осоромилася разом з коханцем прямо на зйомках.

А ще Politeka писала, що Седокова блиснула схудлою фігурою після дієти.

Також Politeka повідомляла, що Сєдокову позбавили можливості побачити власну дочку, причина вражає.