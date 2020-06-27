Самому младшему ребенку звезды в апреле исполнилось три года

37-летняя певица Анна Седокова, которая уже успела стать многодетной матерью, с удовольствием показывает поклонникам свои «мамские» будни

В отличие от многих коллег по цеху украинская артистка, которая уже давно живет и работает в Москве, не скрывает от публики дочерей и сына, радуя фанатов милыми семейными снимками.

Так, недавно Анна поделилась очередной фотографией, на которой позирует со своим самым младшим ребенком – трехлетним сыном Гектором.

Для похода на прогулку артистка выбрала короткий топ без бретелей белого цвета, белые спортивные штаны и такого же цвета сланцы. На мальчике – футболка и шорты с одинаковым рисунком, кепка и кроссовки. Он держит маму за руку и внимательно смотрит в камеру.

«В одном я уверенна точно. Наши дети будут лучше, чем мы.) И это необратимо ☀️ Вам привет от парня, который не видит необходимости в фотографиях 😂», – подписала снимок счастливая мама.

«Он офигенный», «Анна, светитесь изнутри! Как же нас красит любовь!❤️», «Какие сладкие🤗😊», – пишут восторженные поклонники под фотографией.

Ранее мы рассказывали о том, что артистка опубликовала снимок, на котором предстала в черном бикини с необычными разрезами, по грудь в воде. Судя по мокрым волосам и каплям на лице, Седокова только что окунулась в прохладную водичку. Стильные очки и крупные золотистые серьги-кольца дополнили шикарный лук. Певица томно посмотрела в камеру, воплотив в себе всю прелесть летней неги.

Анна призвала поклонниц любить себя и ценить каждую минуту, заговорив в подписи о счастье.

Напомним, Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках.

А еще Politeka писала, что Седокова сверкнула похудевшей фигурой после диеты.

Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает.