37-летняя певица Анна Седокова, которая уже успела стать многодетной матерью, с удовольствием показывает поклонникам свои «мамские» будни
В отличие от многих коллег по цеху украинская артистка, которая уже давно живет и работает в Москве, не скрывает от публики дочерей и сына, радуя фанатов милыми семейными снимками.
Так, недавно Анна поделилась очередной фотографией, на которой позирует со своим самым младшим ребенком – трехлетним сыном Гектором.
Для похода на прогулку артистка выбрала короткий топ без бретелей белого цвета, белые спортивные штаны и такого же цвета сланцы. На мальчике – футболка и шорты с одинаковым рисунком, кепка и кроссовки. Он держит маму за руку и внимательно смотрит в камеру.
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«В одном я уверенна точно. Наши дети будут лучше, чем мы.) И это необратимо ☀️ Вам привет от парня, который не видит необходимости в фотографиях 😂», – подписала снимок счастливая мама.
«Он офигенный», «Анна, светитесь изнутри! Как же нас красит любовь!❤️», «Какие сладкие🤗😊», – пишут восторженные поклонники под фотографией.
Ранее мы рассказывали о том, что артистка опубликовала снимок, на котором предстала в черном бикини с необычными разрезами, по грудь в воде. Судя по мокрым волосам и каплям на лице, Седокова только что окунулась в прохладную водичку. Стильные очки и крупные золотистые серьги-кольца дополнили шикарный лук. Певица томно посмотрела в камеру, воплотив в себе всю прелесть летней неги.
Анна призвала поклонниц любить себя и ценить каждую минуту, заговорив в подписи о счастье.
Напомним, Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках.
А еще Politeka писала, что Седокова сверкнула похудевшей фигурой после диеты.
Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает.