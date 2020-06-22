Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала свои ночные развлечения в необычном костюме

На своей странице в социальной сети Инстаграм Анна представила новый кадр, на котором похвасталась белоснежным нарядом из блесток и удивила при этом фигурой. Как известно, певица является владельцем собственного бренда одежды, поэтому каждый ее костюм всегда поддается обсуждениям и критике в социальной сети, пишет Politeka.net.

Так, Анна позировала в белом костюме, открывающем ее бока и талию. При этом певица улыбалась и полностью зажмурила глаза. Бархатная ткань ее наряда

«Иногда я очень стараюсь быть лучше . Молчать больше . Улыбаться меньше . Работать ещё больше . Я очень стараюсь , но как то не выходит 😂 Это мой самый любимый костюм @lastory_store и я не забыла его отметить🙏🏼 Это уже успех . Просто иногда мне так хочется , чтоб вы понимали без слов ...», - написала Анна.

Поклонники принялись нахваливать похудевшую фигуру Анны:

«Похудела!!!!👏🔥🔥🔥❤️», «Это удел всех стрельцов ❤️», «Где Мамба?», «Красотка ❤️❤», «Ноги отточенные ❤️», «Стройняшка!!!😍😘🌹», «Классный!!! ❤️❤️❤️👍», «Зачёт гелику😂», «Хорошенькая 😘», «Как всегда великолепная 🔥», «Не всегда нужно быть лучше. Нужно быть собой ❤️🔥».

Отметим в прошлом году отдыхающая в Турции вместе с детьми Анна Седокова записала видеообращение к своим поклонникам, после тысячи комментариев с насмешками, оправдавшись за свою фигуру.

Дело в том, что одна из туристок засняла Анну без фотошопа и показала кадр, на котором артистка стоит спиной и на ягодицах знаменитости отчетливо виден целлюлит. Гнев сети был спровоцирован тем, что в это же время Анна поделилась заметно отретушированным кадром у себя на странице.

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