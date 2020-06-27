До яких цифр потрібно готуватися

Стало відомо, що чекає курс валют в Україні протягом 2020 року

У Київській школі економіки зробили прогноз на курс долара в Україні. Останні місяці прогнози економічної активності традиційно погіршуються на тлі переоцінки ефектів пандемії і впроваджених карантину, йдеться у звіті.

В 2020 році падіння ВВП в Україні може скласти 5,3%, інфляція прискориться до 5,5%–5,7% в річному вимірі, курс гривні до долара США становитиме 27,9-28,1 грн/$.

У той же час, представники МВФ погіршили прогноз світової економіки на 2020 рік. На оцінку МВФ дорівнюють експерти і цілі держави. За прогнозами МВФ, економіка в світі впаде на 4,9%. А сама криза 2020 року назвали найважчою з часів Другої світової війни. Україні у свій час буде гірше, ніж іншим країнам, адже ми втратимо 8,2% своєї економіки.

Нагадаємо, що в Україні 27 червня долар застигне перед новою атакою на гривню, якою буде боляче після вихідних.

Так, долар заморозять на рівні 2670,02 гривень, проте вже у вівторок він впаде до 2669,22 гривень (-0,8).

Євро навпаки, сьогодні буде торгуватися за 2991,22 гривні, а вже в перший робочий день після вихідних злетить до 29,95 гривень (+3,78).

Нагадаємо, українці рекордно збідніли на карантині, платити за комуналку нічим: "Грошей вистачить на два тижні".

Також Politeka писала про рекордний обвал економіки: мільйони людей стануть жебраками вже в цьому році.