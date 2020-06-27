Стало відомо, що чекає курс валют в Україні протягом 2020 року
У Київській школі економіки зробили прогноз на курс долара в Україні. Останні місяці прогнози економічної активності традиційно погіршуються на тлі переоцінки ефектів пандемії і впроваджених карантину, йдеться у звіті.
В 2020 році падіння ВВП в Україні може скласти 5,3%, інфляція прискориться до 5,5%–5,7% в річному вимірі, курс гривні до долара США становитиме 27,9-28,1 грн/$.
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У той же час, представники МВФ погіршили прогноз світової економіки на 2020 рік. На оцінку МВФ дорівнюють експерти і цілі держави. За прогнозами МВФ, економіка в світі впаде на 4,9%. А сама криза 2020 року назвали найважчою з часів Другої світової війни. Україні у свій час буде гірше, ніж іншим країнам, адже ми втратимо 8,2% своєї економіки.
Нагадаємо, що в Україні 27 червня долар застигне перед новою атакою на гривню, якою буде боляче після вихідних.
Так, долар заморозять на рівні 2670,02 гривень, проте вже у вівторок він впаде до 2669,22 гривень (-0,8).
Євро навпаки, сьогодні буде торгуватися за 2991,22 гривні, а вже в перший робочий день після вихідних злетить до 29,95 гривень (+3,78).
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