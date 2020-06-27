Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес порадувала шанувальників фігурою в спортивному костюмі, позуючи у ванній

На своїй сторінці в Instagram знаменита співачка любить ділитися жаркими кадрами зі спортзалу і мотивувати жінок бути привабливішим завдяки її власним досягненням. Як відомо, незважаючи на вік, артистка виглядає дивно і струнко.

В цей раз вона поділилася пікантним кадром прямо з ванної. На новому фото Лопес показала себе в природному й жаркому вигляді - тісних модних лосинах з яскравим принтом і стильним топом ніжно-рожевого відтінку. При цьому на обличчі зірки помітний легкий макіяж, а світлі локони зав'язані у високий хвіст.

Шанувальники не змогли пройти повз:

«В наступному місяці вам виповниться 51 рік, і ваше тіло буде краще мого, що на 22 роки молодший за вас! ця картина спонукала мене тренуватися наполегливіше, щоб отримати тіло своєї мрії😍», «Завжди так чудово для #Niyamasol 🔥🔥», «Досконалість 😍», «Так прекрасна моя королева. 👑😍», «Te amo muito Дженніфер ❤️», «Красива жінка всередині і зовні. 😍», «Якщо є одна річ, в якій я впевнений, так це те, що вона чудова, і я ніколи не втомлюся повторювати це кожен день. 🔥❤», «Так гаряче. 🔥😍👑🙌», «Ти завжди будеш моїм головним натхненником в житті. ❤️❤️».

Варто відзначити, що Джей Ло справила справжній фурор, коли з'явилася у фіналі показу Versace весна-літо 2020 в довгому зеленому платті. А вказаний короткий наряд того ж дизайну, зірка одягла на вечірку після показу. Тільки вона доповнила свій образ яскравими ботфортами.

Мабуть красуня сумує за тими часами, коли красувалася перед людьми в розкішних нарядах.

Оскільки фото були оприлюднені в сториз, ніхто з передплатників не зміг відкрито їх прокоментувати.

Нагадаємо, що 50-річна Джей Ло розбурхала чином юної дівчини, вік не перешкода: «Ух, гаряче».

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