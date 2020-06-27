Україна отримала гроші на відновлення економіки, реформи і пенсії

Рада виконавчих директорів Світового банку 26 червня схвалила рішення про надання Україні $350 млн на підтримку реформ, які є критично важливими для економічного відновлення".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Світового Банку.

За словами директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупа Бенерджи, 350 млн доларів виділяється на підтримку державного бюджету.

"Світовий банк вітає зобов'язання уряду щодо реформ, спрямованих для підготовки економіки до відновлення зокрема, суттєві кроки, зроблені для зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель і збільшення виплат вразливим групам населення похилого віку", - додав він.

У Світовому банку відзначили, що цей транш – перший з двох запланованих позик.

Другий повинен бути спрямований на надання підтримки у розробці додаткового законодавства у сфері земельної реформи та подальше посилення пенсійних виплат вразливому населенню". Коли буде надано другий транш, а також його розмір в повідомленні не уточнюється.

У Банку нагадали, що з моменту приєднання України до Світового банку в 1992 році, загальний розмір наданої допомоги Києву склав близько $14 млрд. Так, схоже, що Україна погрязла в новому кредиті.

Нагадаємо, українці рекордно збідніли на карантині, платити за комуналку нічим: "Грошей вистачить на два тижні".

Також Politeka писала про рекордний обвал економіки: мільйони людей стануть жебраками вже в цьому році.