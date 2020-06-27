Украина получила деньги на восстановление экономики, реформы и пенсии

Совет исполнительных директоров Всемирного банка 26 июня одобрил решение о предоставлении Украине $350 млн на поддержку реформ, которые являются "критически важными для экономического восстановления".

Об этом говорится в сообщении на сайте Всемирного Банка.

По словам директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупа Бенерджи, 350 млн долларов выделяется на поддержку государственного бюджета.

"Всемирный банк приветствует обязательства правительства по реформам, направленных для подготовки экономики к восстановлению в частности, существенные шаги, предпринятые для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и увеличение выплат уязвимым группам населения пожилого возраста", - добавил он.

Во Всемирном банке отметили, что этот транш – первый из двух запланированных займов.

Второй должен быть направлен "на оказание поддержки в разработке дополнительного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат уязвимому населению". Когда будет предоставлен второй транш, а также его размер в сообщении не уточняется.

В Банке напомнили, что с момента присоединения Украины к Всемирному банку в 1992 году, общий размер предоставленной Киеву помощи составил около $14 млрд. Так, видно, что Украина погрязла в новом кредите.

Напомним, украинцы рекордно обеднели на карантине, платить за коммуналку нечем: "Денег хватит на две недели".

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