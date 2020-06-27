Співачка Аліна Гросу вирішила вийти на прогулянку в "хижому" вбранні, який підкреслив її красу

Як повідомляє Politeka.net, 24-річна співачка не нудьгує на вимушеному карантині. Вона регулярно радує рідних вкусняшками, а також ділиться своїми рецептами в мережі, записуючи процес приготування страв на відео. Крім того, артистка продовжує працювати над новими піснями і малює.

В її записі вже давненько не було відвертих знімків - мабуть, дівчина вирішила це виправити і виклала в Instagram серію кадрів в пікантному образі, який приміряла для прогулянки по місту.

На своїй Instagram-сторінці Аліна опублікувала дійсно "гаряче фото", на якому позує хоч і в елегантній, але від цього не менш провокаційній сукні з леопардовим принтом. При цьому у вбрання дуже пікантний глибокий виріз в області декольте.

Волосся красуня зібрала у високий пучок, а на обличчя нанесла макіяж в природних тонах. Завершують ефектний лук масивні сережки у вухах співачки і кілька браслетів на зап'ясті.

Шанувальники оцінили стильний "лук" співачки і розсипалися в компліментах для своєї улюблениці.

"Ягода-малина дівчина Аліна😍", "Красуня ❤", "Красуня скрізь тут і вибирати не потрібно😍", "Найкрасивіший Леопард у світі", "Ааа, шик😻😻😻🔥", "Очі і образ просто чарівно прекрасний", "хорошунька...навіть леоперда не помітив...очі і посмішка завадили", "Пам'ятаю ще маленькою бджілкою а зараз леді!", "Леопард - це сила. Красиво!", "Дика левиця,ти моя цариця😘❤😍".

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