Співачка Аліна Гросу вирішила вийти на прогулянку в "хижому" вбранні, який підкреслив її красу
Як повідомляє Politeka.net, 24-річна співачка не нудьгує на вимушеному карантині. Вона регулярно радує рідних вкусняшками, а також ділиться своїми рецептами в мережі, записуючи процес приготування страв на відео. Крім того, артистка продовжує працювати над новими піснями і малює.
В її записі вже давненько не було відвертих знімків - мабуть, дівчина вирішила це виправити і виклала в Instagram серію кадрів в пікантному образі, який приміряла для прогулянки по місту.
Юна дочка Кравець з "Квартал 95" перетворилася на копію Ані Лорак після зміни іміджу: "Ось це так..."
Новий удар стихії, стрибок долара і несподівана заява МВФ – головне за ніч
Джамала у сльозах після народження сина звернулася до українців: "Якщо вам не подобаються..."
Найспокусливіша "Татова донька" поцупила з родини відомого актора: "Не робіть проблеми", фото коханців
На своїй Instagram-сторінці Аліна опублікувала дійсно "гаряче фото", на якому позує хоч і в елегантній, але від цього не менш провокаційній сукні з леопардовим принтом. При цьому у вбрання дуже пікантний глибокий виріз в області декольте.
Волосся красуня зібрала у високий пучок, а на обличчя нанесла макіяж в природних тонах. Завершують ефектний лук масивні сережки у вухах співачки і кілька браслетів на зап'ясті.
Шанувальники оцінили стильний "лук" співачки і розсипалися в компліментах для своєї улюблениці.
"Ягода-малина дівчина Аліна😍", "Красуня ❤", "Красуня скрізь тут і вибирати не потрібно😍", "Найкрасивіший Леопард у світі", "Ааа, шик😻😻😻🔥", "Очі і образ просто чарівно прекрасний", "хорошунька...навіть леоперда не помітив...очі і посмішка завадили", "Пам'ятаю ще маленькою бджілкою а зараз леді!", "Леопард - це сила. Красиво!", "Дика левиця,ти моя цариця😘❤😍".
Нагадаємо, Гросу засвітилася з одруженим красенем на вечірці, кадри облетіли мережа
А ще Politeka писала, що китайський вірус дістався до Гросу, несподіване звернення
Також Politeka повідомляла, Гросу в шаленому образі показала, як насправді ревнує чоловіка