Певица Алина Гросу решила выйти на прогулку в "хищном" наряде, который подчеркнул ее красоту

Как сообщает Politeka.net, 24-летняя певица не скучает на вынужденном карантине. Она регулярно балует родных вкусняшками, а также делится своими рецептами в сети, записывая процесс готовки блюд на видео. Кроме того, артистка продолжает работать над новыми песнями и рисует.

В ее аккаунте уже давненько не было откровенных снимков - видимо, девушка решила это исправить и выложила в Instagram серию кадров в пикантном образе, который примеряла для прогулки по городу.

На своей Instagram-страничке Алина опубликовала действительно "горячее фото", на котором позирует хоть и в элегантном, но от этого не менее провокационном платье с леопардовым принтом. При этом у наряда весьма пикантный глубокий вырез в области декольте.

Волосы красотка собрала в высокий пучок, а на лицо нанесла макияж в естественных тонах. Завершают эффектный лук массивные серьги в ушах певицы и несколько браслетов на запястье.

Поклонники оценили стильный "лук" певицы и рассыпались в комплиментах для своей любимицы.

"Ягода-малина девушка Алина😍", "Красотка ❤", "Красотка везде тут и выбирать не нужно😍", "Самый Красивый Леопард в мире", "Ааа, шик😻😻😻🔥", "Глаза и образ просто волшебно прекрасный", "хорошунька...даже леопёрда не заметил...глаза и улыбка помешали", "Помню еще маленькой пчелкой а сейчас леди!", "Леопард- это сила. Красиво!", "Дикая львица,ты моя царица😘❤😍".

апомним, Гросу засветилась с женатым красавчиком на вечеринке, кадры облетели сеть.

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