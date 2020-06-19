Відома співачка Аліна Гросу показала в незвичайному домашньому відео чергову зміну іміджу

Зірка любить приміряти на себе різні образи - не так давно молода співачка зважилася змінити зачіску і колір волосся, нехай і не на довго. Заради забавного ролика, дівчина перетворилася в ефектну синеволосую школярку. А сьогодні вона вирішила зняти кумедний ролик про те, як вона "ревнує до чоловіка", повідомляє Politeka.

У минулому році Аліна представила публіці свого коханого, якого приховувала багато місяців. Після того зірка вразила кадрами з весілля і сімейними фото з світловолосим обранцем Олександром. Через деякий час, Аліна припинила публікувати будь-яку інформацію про дружину і ділитися його фото. Однак, цього разу зірка вирішила показати, як «ревнує» Олександра в жартівливій і трохи дитячій манері:

«Коли приревнувала улюбленого🤪🤪🤪 і така #паупаупау 🔫🔫🔫 в кожну😅 ви ревниві чи ні?)», - написала Аліна.

Ось що відповіли шанувальники:

«Бачила у Бузовій, у вас крутіше акторську майстерність!🔥», «Ревнива😂», «Ну кому ж ще так личать біляві пасма, як Аліна більше нікому», «Дуже ревнива 😊», «Знімайте краще на 1Х а не на 2Х) а так ви суперррррррр💖 люблю вас 😘😘😘😘😘», «Ти просто супер❤️🔥🔥», «Дивна-Жінка🔥👏», «У тебе животик ще не зростає?», «Аліна на Харлі Квін схожа 🙂», «Іноді проскакує ревнощі,а так ні ...», «Це мінімум ,так-то,ти чудо-чудове😍».

Також на схожих нових кадрах Аліна показала, як веселиться перед об'єктивом у милому образі школьцы і як шаленіє на камеру з невеликим льодяником в руках. При цьому озорливости образу зірки надає зачіска - дитячі високі хвостики з боків і зміна кольору волосся - ніжно-фіолетовий з синім відтінки виглядали на світлих локонах Гросу досить гармонійно.

«Скільки б ви мені дали років, якщо б не знали мій справжній вік?🤪🙄😊 Кому в душі теж не більше 17?)))», - написала Аліна під новим роликом в Instagram.

Як і очікувалося, шанувальники тут же відреагували:

«🤣🤣🤣Аліна приветик🌷я бачила тебе в глобусі з мамою тобі тоді було років 5 ти як лялечка була малою🌷», «Не знаю скільки років, думаю десь 20-24😊», «23», «17», «Класно👍 відео супер😄», «Клас💛💛💛💚💚💚», «Тобі ніби знову 15😻💥🤗 на цьому відео ))», «Аліна, ти найкраща😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Років 20😊».

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