В липні 2020 року українців чекає дуже мінлива погода, яка може доставити багато неприємностей

Як повідомляє Politeka.net, Укргідрометцентр опублікував свіжий прогноз на місяць на офіційному сайті.

Як прогнозують метеорологи, середня температура в липні коливатиметься від +17 до + 25 градусів тепла, що, нехай і не набагато, перевищує показники минулих років. У південних регіонах - до +24. У гірських районах очікується близько 11-17 градусів з плюсовою відміткою.

Максимально висока середня температура прогнозується на рівні 39 градусів тепла. Однак у Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях можливе підвищення до +41, в гірських районах буде до +30. Найнижча температура в середньому по Україні не повинна опускатися нижче +2, але в Карпатах стовпчики термометрів можуть опускатися до 0.

Як зазначає Гідрометцентр, липень повинен стати найтеплішим місяцем у році, однак варто готуватися до гроз, штормів і злив. Згідно з прогнозом, середня кількість опадів за місяць складе 29-102 мм, в Карпатах, Тернопільській і Хмельницькій областях очікується трохи більше: 103-184 мм.

Кліматолог Віра Балабух стверджує, що в Україну прийде спека, яку зрідка розбавлять зливи. Опадів очікується небагато, проте погода буде мінятися дуже різко.

А ось народний синоптик Леонід Горбань вважає, що липень видасться не дуже спекотним, але дощовим. Експерт орієнтується на розташування планет і оцінює точність свого прогнозу 75%. Його колега Володимир Деркач стверджує, що липень стане найспекотнішим місяцем літа з невеликим періодом опадів.

Нагадаємо, зливи і спека атакують українців в липні, синоптики здивували прогнозом: до чого готуватися.

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