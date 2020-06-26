У п'ятницю, 26 червня, погода в Україні зміниться, і замість нескінченних дощів з-за хмар вийде сонце. Однак, пощастить не всім регіонам

Про це свідчить свіжий прогноз Укргідрометцентру. Так, синоптики прогнозують, що в останній день робочого тижня на більшій частині країни буде панувати малохмарна, суха погода. Тим не менш в Карпатському регіоні продовжать бушувати грози, місцями з градом та шквалистим вітром до 15-20 м/с. Зазначимо, що вже зараз через негоду в регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки.

На решті території країни вітер буде східним і південно-східним зі швидкістю 5-12 м/с.

Температура на Півночі і в Центрі України вночі опуститься до +14…+17 градусів, а вдень підніметься до +27…+30.

У східних областях вночі стовпчики термометрів покажу від +11 до +16 градусів, а вдень повітря прогріється до +27…+30.

На Півдні країни вночі очікується від +15 до +18 градусів, а вдень – від +28 до +31.

Прохолодніше за все буде в західних регіонах, де вночі температура становитиме від +13 до +16 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +26 до +29.

Раніше ми писали, що негода на Буковині набирає обертів, вже пошкоджений газопровід, вода добралася до Чернівців.

У Чернівецькій області потоки води пошкодили укріплювальні споруди газопроводів. Про це увечері 23 червня повідомив керівник Регіональної газової компанії Олег Никоноров в Facebook.

За станом на 24 червня рівень води в річці Прут досяг критичної позначки в 5 метрів. Річка вже розлилася до перших контейнерів «Калинівського ринку» у Чернівцях. Вулиці там перетворилися на бурхливі ріки.

Нагадаємо, Одещина піде під воду, зроблено попередження про масштабну повінь: які райони затопить.

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