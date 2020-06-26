В пятницу, 26 июня, погода в Украине изменится, и вместо бесконечных дождей из-за туч выйдет солнце. Однако, повезет не всем регионам

Об этом свидетельствует свежий прогноз Укргидрометцентра. Так, синоптики прогнозируют, что в последний день рабочей недели на большей части страны будет царить малооблачная, сухая погода. Тем не менее в Карпатском регионе продолжат бушевать грозы, местами с градом и шквалистым ветром до 15-20 м/с. Отметим, что уже сейчас из-за непогоды в регионе объявлен желтый уровень опасности.

На остальной территории страны ветер будет восточным и юго-восточным со скоростью 5-12 м/с.

Температура на Севере и в Центре Украины ночью опустится до +14…+17 градусов, а днем поднимется до +27…+30.

В восточных областях ночью столбики термометров покажу от +11 до +16 градусов, а днем воздух прогреется до +27…+30.

На Юге страны ночью ожидается от +15 до +18 градусов, а днем – от +28 до +31.

Прохладнее всего будет в западных регионах, где ночью температура составит от +13 до +16 градусов, а днем столбики термометров покажут от +26 до +29.

Ранее мы писали, что непогода на Буковине набирает обороты, уже поврежден газопровод, вода добралась до Черновцов.

В Черновицкой области потоки воды повредили укрепительные сооружения газопроводов. Об этом вечером 23 июня сообщил руководитель Региональной газовой компании Олег Никоноров в Facebook.

По состоянию на 24 июня уровень воды в реке Прут достиг критической отметки в 5 метров. Река уже разлилась до первых контейнеров «Калиновского рынка» в Черновцах. Улицы там превратились в бушующие реки.

Напомним, Одесчина уйдет под воду, сделано предупреждение о масштабном наводнении: какие районы затопит.

Как сообщала Politeka, град и шквалы атакуют Украину с новой силой, появилось предупреждение: кому ждать беды.

Также Politeka писала, что стихия на Прикарпатье разрушила все на своем пути, известно о жертвах: "Дамбу снесло и...".